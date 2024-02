Il futuro di Xbox verrà svelato questo giovedì

Si specula a lungo su quale possa essere il futuro di Xbox, dopo i rumor che danno come molto probabile l’uscita multipiattaforma di alcuni videogiochi prodotti dalla Casa di Redmond, ma solamente Microsoft potrà confermare o smentire queste indiscrezioni. Fortunatamente non bisognerà attendere ancora a lungo dal momento che la divisione Xbox aggiornerà il pubblico sulle strategie future questo giovedì.

Tramite un messaggio diffuso via social, infatti, è stato annunciato che giovedì 15 febbraio alle 21:00 (ora italiana) verrà pubblicato un episodio speciale del podcast Xbox con ospiti Phil Spencer, Sarah Bond e Matt Booty. Il trio di executive ne approfitterà per presentare la nuova strategia di Xbox. Per ascoltare il podcast basterà dirigersi sul canale YouTube del brand, oppure utilizzare i principali servizi di streaming audio.