Earth Defense Force 6 è stato rinviato, uscirà in estate

D3 Publisher e Sandlot hanno comunicato il rinvio dell’uscita occidentale di Earth Defense Force 6, l’ultima iterazione della serie di sparatutto che mette i giocatori contro orde di insettoni giganti.

Come riportato sulle colonne di Gematsu, il rinvio della pubblicazione permetterà agli sviluppatori di apportare le ultime correzioni al gioco, che dunque vedrà la luce su PC, PS4 e PS5 nel corso della prossima estate, e non in primavera come inizialmente previsto.

Segnaliamo che Earth Defense Force 6 è già disponibile da più di un anno e mezzo in Giappone, mentre nel resto dell’Asia sarà disponibile a marzo.