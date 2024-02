The Thaumaturge slitta ancora, in uscita a marzo

Ennesimo rinvio per The Thaumaturge, sebbene questa volta si tratta di attendere appena un paio di settimane in più. Il publisher 11 bit studios e gli sviluppatori di Fool’s Theory hanno infatti deciso di spostare l’uscita di The Thaumaturge dal 20 febbraio al 4 marzo.

“Siamo felici di annunciare che il gioco è completo e diversi recensori lo hanno già nelle loro mani,” si legge nel comunicato congiunto pubblicato nelle scorse ore su Steam. “Al contempo, considerando un febbraio affollato e l’opportunità di pubblicare il gioco in una finestra di lancio migliore, abbiamo deciso di offrire a The Thaumaturge più spazio così che possa ricevere l’attenzione che merita.”

Si tratterebbe di una decisione prettamente commerciale, dunque, per non far scontrare The Thaumaturge con altri videogiochi in uscita alla fine di febbraio. Ricordiamo che il videogioco di ruolo sviluppato da Fool’s Theory sarà disponibile inizialmente solo su PC, tramite Steam, GOG ed Epic Games Store, mentre le versioni per PS5 e Xbox Series X|S verranno pubblicate successivamente.