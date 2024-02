Annunciato Outbound, un open world esplorativo per PC

Lo studio olandese Square Glade Games ha annunciato Outbound, un nuovo videogioco di esplorazione in arrivo prossimamente su PC che vede i giocatori avventurarsi in un vasto open world a bordo di un camper.









Ambientato in un futuro utopico, Outbound metterà il giocatore alla guida di un furgoncino da trasformare nella casa su ruote dei sogni. Nel gioco bisognerà raccogliere materiali, costruire equipaggiamento e componenti modulari da applicare al camper, sia sopra che all’interno, cercando di sfruttare in maniera efficiente l’energia e le risorse a disposizione. L’obiettivo degli sviluppatori è dunque quello di offrire un’esperienza da vivere in completa tranquillità, secondo i propri ritmi.

Outbound sarà disponibile prossimamente su Steam, ma gli sviluppatori hanno in programma una campagna di crowdfunding su Kickstarter che partirà a breve. La data esatta di lancio della campagna non è stata ancora comunicata.