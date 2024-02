The Outlast Trials è in fase gold, in uscita a marzo

Dopo diversi mesi trascorsi in Accesso Anticipato su Steam, The Outlast Trials è finalmente entrato in fase gold mentre si prepara all’uscita della versione completa prevista all’inizio di marzo.

L’horror cooperativo di Red Barrels sarà quindi disponibile non soltanto su PC, ma anche su PS4, PS5, Xbox One e Series X|S a partire dal prossimo 5 marzo. Tramite un messaggio diffuso via social, gli sviluppatori hanno voluto ringraziare gli utenti console per la pazienza dimostrata durante la fase di Accesso Anticipato.

Per saperne di più su The Outlast Trials, vi invitiamo a leggere la nostra anteprima pubblicata in occasione del lancio del gioco in Early Access.