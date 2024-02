Tomb Raider I-II-III Remastered: ecco il video confronto con gli originali

Tomb Raider I-II-III Remastered, in arrivo domani su console e PC, è certamente uno dei titoli più discussi nonché delicati di febbraio 2024. In un video, infatti, sono state mostrate le principali differenze con i titoli del passato, in un confronto pubblicato quest’oggi su IGN.









Le maggiori divergenze riguardano le texture, la risoluzione e i colori, ora certamente più chiari, stando a quanto è stato mostrato nel video. Inoltre, com’è già stato chiarito dal team, sono state apportate delle modifiche al gameplay, per renderlo ammodernato.