Kingdome Come: Deliverance, record di vendite

Kingdome Come: Deliverance, sviluppato Warhorse Studios e pubblicato da Deep Silver, ha raggiunto le 6 milioni di copie vendute dopo cinque anni dalla sua pubblicazione. A dichiararlo è lo stesso team in un post su Twitter, in cui vengono ringraziati i giocatori che hanno scelto di dare fiducia al titolo ambientato in Boemia, nel Basso Medioevo. Qua la nostra recensione, a cura del nostro Mario.









La Boemia è una regione nel cuore dell’Europa, ricca di cultura, argento e castelli. Con la morte dell’amato sovrano, l’imperatore Carlo IV, il regno è piombato in un periodo di oscurità: guerra, corruzione e tensioni stanno facendo a pezzi questo gioiello del Sacro Romano Impero. Nel mentre, la corona è stata ereditata da Venceslao, uno dei figli di Carlo. A differenza di suo padre, Venceslao è ingenuo, sprovveduto e senza alcuna ambizione. Il suo fratellastro e re dell’Ungheria, Sigismondo la Volpe Rossa, ha capito le debolezze di Venceslao e, fingendo buone intenzioni, si è recato in Boemia per rapire il suo fratellastro. Con la corona vacante, Sigismondo è ora libero di saccheggiare la Boemia e impadronirsi delle sue ricchezze.