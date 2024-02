PlayStation 5: Sony rivede al ribasso le vendite previste

Nel presentare i risultati finanziari relativi all’ultimo trimestre che si è chiuso lo scorso 31 dicembre, Sony ha annunciato una revisione al ribasso delle vendite di PlayStation 5 previste entro fine anno fiscale. La società giapponese ha infatti dichiarato che non riuscirà a raggiungere l’obiettivo delle 25 milioni di console piazzate durante l’anno fiscale che si chiuderà il 31 marzo 2024, pertanto le stime di vendita sono state ridotte a 21 milioni, con un taglio di ben 4 milioni di console.

Per quanto riguarda le vendite effettive, durante lo scorso trimestre sono state vendute 8,2 milioni di PlayStation 5, portando la base installata a ben 54,8 milioni di unità. Si tratta di 1,1 milioni di console vendute in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Sul versante del software, nel trimestre sono stati venduti 89,7 milioni di videogiochi, 3,2 milioni in più rispetto all’anno precedente. Di questi, 16,2 milioni sono titoli first party, dunque prodotti direttamente da Sony, in calo di 4,6 milioni rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. In ogni caso, il digitale vale il 66% dei videogiochi venduti. Per finire, Sony segnala che le vendite di Marvel’s Spider-Man 2 hanno raggiunto quota 10 milioni di copie.