Sons of the Forest: annunciata la data di uscita

Dopo esattamente un anno trascorso in Accesso Anticipato su Steam, ecco che Endnight Games svela la data di uscita della versione completa di Sons of the Forest. L’annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer.









Il periodo di Accesso Anticipato è durato più tempo del previsto, ma ciò ha permesso agli sviluppatori di migliorare sensibilmente il gioco sulla base dei suggerimenti dell’ampia community. Ora, dopo tutte le modifiche e gli aggiornamenti, Sons of the Forest si prepara all’imminente lancio ufficiale.

Il survival a tinte horror sarà disponibile su PC tramite Steam a partire dal prossimo 22 febbraio.