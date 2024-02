Ys X: Nordics uscirà in Occidente in autunno

NIS America ha annunciato che Ys X: Nordics verrà pubblicato in Occidente nel corso del prossimo autunno. La notizia è stata accompagnata da un nuovo trailer.









Pubblicato originariamente in Giappone sul finire dello scorso anno, il nuovo capitolo della serie targata Nihon Falcom arriverà su PC, PS4, PS5 e Nintendo Switch con doppio audio in lingua giapponese e inglese, mentre i testi saranno disponibili in inglese e francese. L’unica versione a supportare anche i testi in giapponese sarà quella distribuita su PC.

Ys X: Nordics seguirà le vicende di Adol Christin, di ritorno dall’Antico Regno di Ys, mentre si imbatterà nei misteriosi Normans durante il suo viaggio nell’arcipelago di Obelia Bay.