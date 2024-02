Baldur's Gate 3: disponibile la patch 6

Larian Studios ha pubblicato la patch 6 di Baldur’s Gate 3 che introduce diverse novità, tra cui i baci migliorati, le animazioni per l’inattività nell’accampamento, ma anche nuove Azioni Leggendarie per i boss in modalità Onore.

L’aggiornamento gratuito aggiunge nuovi baci randomizzati per ogni partner romantico. Si tratta di scene uniche che rifletteranno meglio le personalità di ciascun personaggio e sono state migliorate per adattarsi al meglio alle corporature più alte e più basse. Sono state aggiunte anche nuove animazioni per l’inattività nell’accampamento che mostrano i compagni di viaggio intenti a fare ben più che rimanere impalati in attesa di interagire con l’avatar del giocatore.

Inoltre, la patch introduce nuove Azioni Leggendarie in modalità Onore, mentre coloro che vogliono modificare la propria esperienza possono ora passare alla modalità personalizzata da qualsiasi difficoltà impostata. Vengono poi apportati vari miglioramenti alla qualità dell’esperienza generale, inclusa la possibilità di congedare i compagni reclutati mentre si parla con il compagno con cui si desidera sostituirli. Inoltre, quando un dialogo si attiva automaticamente, il gioco ora proverà anche a dare la priorità al personaggio del giocatore come oratore principale, piuttosto che a chiunque si trovi più avanti rispetto al resto del gruppo.

L’elenco completo delle novità e delle modifiche è consultabile tramite il changelog ufficiale.