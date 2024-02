No Man's Sky si aggiorna con l'OMEGA update

Hello Games ha pubblicato l’OMEGA update di No Man’s Sky su tutte le piattaforme, introducendo non soltanto una nuova spedizione, ma anche molte altre novità.









La spedizione aggiunta tramite questo aggiornamento è stata pensata per guidare i nuovi giocatori alla scoperta di No Man’s Sky, ma porta con sé alcune ricompense inedite adatte a tutti, tra cui una nuova nave spaziale. La spedizione si pone l’obiettivo di illustrare le fondamenta del gioco, tra cui il sistema di costruzione della base, il commercio, il combattimento spaziale e molto altro. La spedizione durerà per quattro settimane ed è accessibile gratuitamente fino al 19 febbraio da chi non possiede il gioco. I progressi verranno poi mantenuti in caso si decida di acquistare il titolo.

Non è finita qui, però: l’aggiornamento OMEGA aggiunge delle nuove quest procedurali sui pianeti e una colossale dreadnought dei pirati, mentre integra il sistema di spedizioni all’interno del gioco così da permettere agli utenti di affrontarle portando con sé provviste, strumenti e navi preferite.

Maggiori informazioni nel changelog ufficiale.