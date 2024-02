Trails of Cold Steel III / Trails of Cold Steel IV è ora disponibile su PS5

Trails of Cold Steel III / Trails of Cold Steel IV, sviluppato da Nihon Falcom e pubblicato da NIS America, arriva quest’oggi in un’edizione completa su PlayStation 5. Si tratta di due JRPG storici e fondamentali anche per gli appassionati del genere, ora impegnati su Persona 3 Reload e Granblue Fantasy: Relink.









Rean Schwarzer, un eroe di guerra diventato istruttore presso l’Accademia Militare di Thors, deve preparare una nuova generazione di eroi alle minacce che incombono su Erebonia. Il giocatore partirà all’ascesa della nuova Class VII in questa leggendaria raccolta di giochi di ruolo 2 in 1. Trails of Cold Steel III / Trails of Cold Steel IV è anche disponibile su PC e PlayStation 4.