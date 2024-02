Diablo IV arriva sul Game Pass

Diablo IV arriverà su Xbox Game Pass su console e PC il 28 marzo. In questo modo, ancora più viandanti potranno raggiungere Sanctuarium, per vivere l’esperienza infernale del titolo di Blizzard Entertainment. I giocatori potranno vivere una campagna mozzafiato oppure gettarsi direttamente nella Stagione dei Costrutti, per dissotterrare una nuova minaccia nascosta tra le sabbie del Kehjistan.









È possibile scegliere di viaggiare per conto proprio o con compagni, in un mondo tutto da esplorare nel mondo condiviso di Sanctuarium, con orde di demoni da trucidare, innumerevoli abilità da padroneggiare, spedizioni da incubo da conquistare e tantissimo loot leggendario.