Outward: Definitive Edition arriverà su Nintendo Switch

Outward: Definitive Edition, l’open-world fantasy RPG di Nine Dots Studio, arriverà su Nintendo Switch il prossimo 28 marzo 2024, con tutti i contenuti dedicati. Ambientato nel mondo di Aurai, i giocatori si caleranno nei panni di un normale avventuriero che dovrà difendersi da creature minacciose, affrontare condizioni ambientali pericolose e mantenersi sano e idratato.









La versione per Nintendo Switch è il frutto del tra NineDots Studio e Sneaky Box, lo sviluppatore incaricato di guidare gli sforzi per il porting del gioco sulla console ibrida. Nei panni di un avventuriero come tanti, i giocatori potranno combattere minacciose creature, nonché anche sfidare condizioni ambientali pericolose, proteggendosi da malattie contagiose, ricordandosi di dormire a sufficienza e rimanere idratati. I giocatori partiranno per pericolose spedizioni attraverso territori inesplorati e raggiungete nuove città, affrontate varie missioni e scoprite dungeon nascosti brulicanti di avversari formidabili.