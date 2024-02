Stellar Blade presenterà tre modalità grafiche su PS5

In un’intervista pubblicata su Play3, sito di informazione videoludica tedesco, il direttore tecnico Dong-Gi Lee di Shift Up ha confermato che Stellar Blade offrirà tre modalità grafiche all’uscita su PS5.

L’action pubblicato direttamente da Sony Interactive Entertainment presenterà una modalità performance che sacrificherà la risoluzione per garantire un gameplay a 60 fotogrammi al secondo. Sarà presente anche la modalità risoluzione, dove al frame rate viene preferita la risoluzione 4K. Infine, la terza modalità viene descritta come una via di mezzo tra le due precedenti, ma non sono stati forniti dettagli aggiuntivi: è quindi possibile che si tratti di una modalità con frame rate sbloccato e risoluzione dinamiche.

Ricordiamo che Stellar Blade sarà disponibile esclusivamente su PS5 dal prossimo 26 aprile.