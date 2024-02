Enotria: The Last Song, ecco la data di uscita del soulslike italiano

Jyamma Games ha svelato la data di uscita di Enotria: The Last Song, l’action RPG di stampo soulslike ispirato al folklore del nostro Stivale. L’annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer.









In Enotria: The Last Song vestiremo i panni di un Senza Maschera, l’unica persona libera da un ruolo predeterminato e padrona del suo destino in un mondo attanagliato dal Canovaccio, un’eterna e contorta rappresentazione teatrale che mantiene il mondo in una stasi innaturale. Lo scopo del gioco sarà quello di sconfiggere i potenti Autori che hanno creato il Canovaccio per liberare il mondo dalla stagnazione. In quanto Senza Maschera, il protagonista potrà indossare le maschere dei nemici sconfitti per assumerne i ruoli, sbloccando nuove capacità, ma anche i relativi punti di forza e di debolezza.

Enotria: The Last Song sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S dal 21 giugno. Sarà disponibile una edizione Deluxe che darà accesso al gioco con 72 ore di anticipo, oltre a offrire l’artbook digitale, la colonna sonora originale, un set esclusivo di armi, alcuni materiali per il potenziamento dell’equipaggiamento, ma anche l’accesso dei futuri DLC.