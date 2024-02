Dragon's Dogma 2 potrebbe ricevere una demo a breve

In attesa dell’uscita prevista tra circa un mese, Capcom potrebbe essere in procinto di pubblicare una demo di Dragon’s Dogma 2. L’indiscrezione nasce da un aggiornamento del database di Steam che ha portato all’aggiunta di una misteriosa “app sconosciuta” legata proprio all’action RPG della società di Osaka.

Non è tutto, però, dal momento che l’applicazione viene segnalata come “gratuita a richiesta”, proprio come avviene nel caso delle demo. È dunque molto probabile che si tratti di una demo, ma per averne conferma bisognerà aspettare l’eventuale annuncio da parte di Capcom.

Nel frattempo vi ricordiamo che Dragon’s Dogma 2 sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S dal 22 marzo.