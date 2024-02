Helldivers 2: capienza dei server limitata per migliorare la stabilità

Il successo di Helldivers 2 è talmente elevato da costringere gli sviluppatori a mettere in atto misure drastiche per migliorare la stabilità dei servizi online, tra cui limitare la capienza dei server.

Come riportato da Wario64, Arrowhead Game Studios ha limitato la capienza dei server affinché siano accessibili da un massimo di 450 mila utenti in contemporanea. Ciò dovrebbe limitare i disagi ed evitare problemi quali ricompense mai ricevute, giocatori che vengono buttati fuori dalla loro nave spaziale, o addirittura portare a disconnessioni casuali.

Si tratta in ogni caso di una misura temporanea in attesa di una soluzione definitiva: tra queste è in considerazione l’aumento della capienza massima dei server visto l’enorme successo del gioco, sia su PC che su PS5.