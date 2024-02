Sand Land: panoramica sul gameplay in un nuovo video

Sand Land, sviluppato da ILCA e pubblicato da Bandai Namco Entertainment, si mostra quest’oggi in un nuovo video dedicato alle principali novità di gameplay. Durante il suo viaggio, il giocatore dovrà infatti prendere in mano la situazione per affrontare e sconfiggere nemici di vario natura, tra cui mostri pericolosi, spietati banditi e l’esercito del re.









In modalità battaglia, Belzebubù è un combattente esuberante che usa una combinazione di potenti attacchi e furtività per eliminare rapidamente i propri nemici. L’esperienza guadagnata attraverso le battaglie consentirà, stando alle parole del team, di progredire gradualmente, ottenendo nuove abilità per tutti i membri della tua squadra. Inoltre, nel gioco ci saranno anche molti veicoli davvero ingegnosi. Con l’aiuto di una nuova alleata di nome Ann, si potrà personalizzarli e potenziarli per scoprire nuovi luoghi e respingere i nemici, che diventeranno sempre più aggressivi man mano che il giocatore si avventurerà in territori più ricchi e lussureggianti.