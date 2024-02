Nacon Connect: un evento dedicato ai giochi del 2024

Nacon ha annunciato un nuovo evento digitale dedicato ai videogiochi che vedranno la luce nel corso di questo 2024. Il prossimo Nacon Connect verrà infatti trasmesso alle 19:00 del 29 febbraio.

Nel corso dell’evento virtuale scopriremo nuovi dettagli su GreedFall 2: The Dying World, il nuovo action RPG di Spiders, ma anche sul titolo di corse Test Drive Unlimited: Solar Crown, sul videogioco dedicato agli appassionati di skateboard Session: Skate Sim. Ci sarà poi spazio per il prossimo progetto a tema Terminator portato avanti negli studi di Nacon Milan, oltre a segmenti dedicati a Welcome to ParadiZe, Ravenswatch e Crown Wars: The Black Prince.

Il publisher francese fa sapere, infine, che il Nacon Connect riserverà qualche altra sorpresa.