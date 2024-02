Lies of P dice addio al DRM Denuvo su PC

Con un aggiornamento che rischiava di passare in sordina, Neowiz ha rimosso Denuvo dalla versione PC di Lies of P. L’action RPG di stampo soulslike si è dunque disfatto del controverso DRM, accusato da molti giocatori di influire negativamente sulle performance dei videogiochi.

Nessun annuncio pubblico, pertanto non sono state diffuse le motivazioni di questa modifica, ma dubitiamo che ci sia qualche giocatore disposto a lamentarsi. È possibile che Neowiz non consideri più necessaria la presenza del famigerato sistema anti-pirateria, soprattutto dopo il successo riscosso da Lies of P sin dal suo lancio, avvenuto circa sei mesi fa. Un successo che porterà alla futura pubblicazione di almeno un DLC e di un sequel.