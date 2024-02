Assassin's Creed Mirage si aggiorna con la modalità permadeath

Ubisoft ha pubblicato un nuovo aggiornamento di Assassin’s Creed Mirage che introduce, tra le altre novità, la modalità permadeath.

Giocando in modalità permadeath viene disabilitato il salvataggio via cloud, inoltre i file di salvataggio verranno cancellati non appena si viene desincronizzati. Ciò può avvenire a causa della morte in-game, oppure se si esce al di fuori dei confini di una missione, o ancora perché si compiono azioni illegali (come l’uccisione di civili). Portando a termine una partita con il modificatore di morte permanente si possono sbloccare emblemi, costumi e nuove colorazioni per i vestiti.

A proposito di costumi, l’aggiornamento introduce la possibilità di indossare qualsiasi armatura come se fosse un costume, aggiungendo la cosiddetta “transmog”. Viene aggiunto anche un nuovo “easter egg felino”, mentre sono state apportate alcune correzioni che vanno a risolvere vari bug.

Tutte le modifiche sono riportate nel changelog ufficiale.