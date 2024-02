Borderlands: ecco le prime immagini ufficiali dal film

Borderlands, una delle serie videoludiche più apprezzate dai giocatori, a breve arriverà anche al cinema con un lungometraggio dedicato ai ladri della cripta più celebri del panorama dei videogiochi. In tal senso, l’ultimo capitolo del brand risale al 2019, con la pubblicazione di Borderlands 3, che apriva di conseguenza a un nuovo capitolo della serie, lo spin-off New Tales from the Borderlands. Le immagini sono prese dal periodico People.

A impersonare Lilith, la Sirena, sarà l’attrice Cate Blanchett, mentre Roland lo interpreterà Kevin Hart. Sarà presente anche Gina Gerhson nel ruolo di Mad Moxxi, mentre Arianna Gleenblatt impersonerà Tiny Tina. Un cast notevole per una produzione che domani, infatti, riceverà il suo primo trailer.