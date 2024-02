Sifu ha venduto 3 milioni di copie

A due anni dalla pubblicazione di Sifu, il titolo beat ‘em up di Sloclap, il team ha rivelato che il titolo ha venduto 3 milioni di copie in tutto il mondo. Sifu è una storia di vendetta raccontata attraverso un gioco d’azione con un gameplay intricato. Si vestono i panni di un giovane apprendissta di Kung-Fu, Pak Mei, che si avventura in un’epica missione per vendicare il suo maestro caduto.









Sullo sfondo di una stilizzata città cinese fittizia, i giocatori devono affinare le loro migliori abilità di kung fu, acquisite in anni di allenamento, per abbattere uno a uno gli assassini del loro maestro. Ogni volta che si fallisce, si diventa più vecchi e più saggi, anche se con meno anni a disposizione rispetto al passato.