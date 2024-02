Elden Ring: Shadow of the Erdtree, oggi il primo gameplay

Dopo una lunghissima attesa, Bandai Namco e FromSoftware sono finalmente pronti a svelare il primo gameplay di Shadow of the Erdtree, l’espansione di Elden Ring che dovrebbe vedere la luce quest’anno su PC e console.

Le due società giapponesi ci danno appuntamento alle 16:00 di questo pomeriggio per un primo sguardo al DLC, come segnalato dall’account ufficiale del gioco tramite i social. Il filmato sarà visionabile sul canale YouTube di Bandai Namco.

Non è finita qui. L’affidabile Dealabs ha riportato la presunta data di uscita di Shadow of the Erdtree: secondo la testata francese, infatti, il DLC di Elden Ring potrebbe vedere la luce il prossimo 21 giugno 2024. Questa data è stata estrapolata dai listini di alcuni rivenditori francesi che puntano a vendere un’edizione GOTY del comprensiva di espansione. Si tratta chiaramente di un’indiscrezione da prendere con le proverbiali molle.