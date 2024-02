Kingmakers è un nuovo sandbox medievale con armi moderne

Il publisher tinyBuild e gli sviluppatori Redemption Road Games hanno presentato Kingmakers, un nuovo sandbox medievale con elementi di azione e strategia in arrivo quest’anno su PC.









In Kingmakers prenderemo il controllo di una task force d’élite inviata nel passato per cambiare il corso della Storia e scongiurare l’apocalisse nel futuro. Verremo inviati nell’Inghilterra medievale devastata dalla guerra, ma per combattere non useremo spade e scudi, bensì armi moderne.

Gli sviluppatori promettono l’implementazione di una simulazione medievale all’avanguardia, in cui ogni battaglia è una simulazione in tempo reale con migliaia di soldati che combattono simultaneamente. L’IA multi-thread di nuova generazione controlla il processo decisionale e la lealtà di ogni unità sul campo di battaglia, combinata con un’esclusiva animazione procedurale. In qualsiasi momento sarà possibile passare dal combattimento sul campo all’impartire gli ordini ai sottoposti. Potremo muovere legioni di arcieri, spadaccini, lancieri e cavalleria, costruire fortificazioni e pianificare le mosse prima di rituffarci nella mischia.

Kingmakers sarà giocabile in solitaria o in compagnia di tre amici, così da unire le forze per abbattere le difese del castello nemico o per difendere le roccaforti alleate dalle orde di nemici.

Per finire, Kingmakers uscirà nel corso del 2024 su Steam in Accesso Anticipato.