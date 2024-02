Elden Ring: ecco il trailer di Shadow of the Erdtree

La prossima espansione di Elden Ring, vincitore dei The Game Awards come gioco dell’anno, è stata mostrata quest’oggi in un trailer dedicato da parte di Namco Bandai Entertainment e FromSoftware. In Elden Ring: Shadow of the Erdtree, i giocatori si muoveranno nelle Terre delle Ombre per esplorare una nuova avventura piena di misteri e pericoli e per sfidare, con nuove armi e armature, nuovi minacciosi boss. Il DLC arriverà il prossimo 21 giugno 2024.









Il giocatore seguirà le orme di Miquella e svela il lato oscuro della storia del titolo. Elden Ring Shadow of the Erdtree sarà disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S e PC via Steam. I pre-order sono aperti per tutte le piattaforme, inclusi bundle speciali che contengono il gioco base, richiesto per poter giocare l’espansione.