Flintlock: The Siege of Dawn, diffuso un nuovo trailer di gameplay

Ci avviciniamo sempre più all’uscita di Flintlock: The Siege of Dawn, per questo gli sviluppatorii di A44 Games hanno confezionato e diffuso un nuovo trailer di gameplay del loro prossimo action RPG.









Questo nuovo filmato mostra in azione la protagonista Nor Vanek e la sua misteriosa spalla, Enki. Il duo utilizza un’ampia gamma di poteri magici e tattici contro i feroci nemici che si aggirano nell’area di Wanderer’s Rest. Il video rivela anche alcuni degli elementi di personalizzazione estetica e degli equipaggiamenti che Nor potrà scoprire e utilizzare durante la sua avventura.

Flintlock: The Siege of Dawn sarà disponibile su PC (Steam ed Epic Games Store), PS5 e Xbox Series X|S nel corso dell’estate. Inoltre, ricordiamo che il gioco sarà incluso nel catalogo del servizio Game Pass.