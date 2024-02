Millennia, il 4X edito da Paradox, è in uscita a marzo

Di Millennia ne abbiamo parlato in occasione dell’ultimo Steam Next Fest, dopo aver provato il dimostrativo che Paradox e C Prompt Games hanno messo a disposizione, evidenziandone alcune peculiarità e vari aspetti da tenere sott’occhio. Ora Paradox ha annunciato la data di uscita di questo strategico a turni a sfondo storico, svelando che vedrà la luce tra un mesetto.









Il 4X sviluppato da C Prompt Games sarà infatti disponibile su PC via Steam dal 26 marzo, sia in edizione Standard che Premium, prezzate rispettivamente € 39,99 e € 59,99. La Premium Edition darà accesso, oltre al gioco base, alle due espansioni che verranno pubblicate nel terzo e quarto trimestre dell’anno.