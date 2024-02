Thunderful punta a vendere il publisher Headup

Dopo aver licenziato circa il 20% del suo personale, Thunderful ha fatto sapere di essere in cerca di acquirenti per Headup, la divisione di publishing che ha acquisito nel 2021.

Come riportato da Chris Kerr su Game Developer, la vendita di Headup va a inserirsi all’interno di una ristrutturazione interna utile a ottimizzare i costi e permettere maggiori opportunità di crescita. La cessione della divisione è in programma, tuttavia non si conoscono ulteriori dettagli relativi a questa operazione.

Nel frattempo, il CEO Martin Walfisz ha dichiarato che SteamWorld Build ha venduto al di sotto delle aspettative della società, nonostante la buona accoglienza: “Crediamo che il genere di questo gioco (gestionale cittadino NdR) non sia risultato abbastanza allettante agli occhi del nostro pubblico e non sia adatto alla console Nintendo Switch, solitamente una piattaforma di riferimento per i giochi della serie SteamWorld,” ha dichiarato il CEO di Thunderful. Inoltre, Walfisz ha fatto sapere che lo sviluppo di SteamWorld Headhunter è stato messo in pausa, senza però rivelarne il motivo.