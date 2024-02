Inkulinati: ecco il trailer di lancio

Inkulinati, sviluppato da Yaza Games e pubblicato da Daedalic Entertainment, è ora disponibile su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch. Un gioco che fa del Medioevo e dei suoi testi fonte sia di grande ilarità quanto di potenzialità interessanti.









Inkulinati è un gioco di strategia a turni ispirato ai manoscritti medievali, in cui sarà possibile disegnare e comandare un esercito di Bestie, versando l’inchiostro dell’avversario, sconfiggendo dei personaggi medievali leggendari e ottieni vantaggi per scatenare poteri segreti. Padroneggiare la penna non è semplice, perciò sarà fondamentale concentrarsi e pianificare ogni mossa con attenzione.