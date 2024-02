Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition, ecco il Firearms

Dying Light 2 Stay Human: Reloaded Edition offre l’esperienza zombie definitiva del titolo del 2022, sia agli appassionati che ai neofiti. Questa edizione include tutti gli aggiornamenti precedenti insieme all’ultimo Firearms Update, più il DLC Bloody Ties. Chi possiede la Standard Edition riceverà questo aggiornamento gratuitamente.









Il Firearms Update è il più grande aggiornamento che il gioco abbia mai ricevuto finora. La possibilità di sparare ai nemici è stata molto richiesta dalla community e proietta il titolo in una nuova dimensione. Nell’aggiornamento sono incluse altre aggiunte, come le missioni di sopravvivenza in cooperativa, le missioni del tabellone e svariate migliorie grafiche. La trama stessa è stata arricchita, grazie al ritorno di alcuni personaggi che avevano rubato la scena nel primo titolo di Dying Light.