Annunciato circa un anno e mezzo fa, Age of Mythology Retold torna a farsi vivo permettendoci di dare un primo sguardo alla versione rimessa a nuovo del celebre RTS.









Microsoft ne ha approfittato per far sapere che Age of Mythology Retold sarà disponibile quest’anno su PC, Xbox One e Xbox Series X|S, tuttavia non è stata ancora comunicata la data di uscita definitiva.

Sono inoltre stati diffusi i primi screenshot che mostrano la remaster in tutto il suo mitologico splendore.