Helldivers 2: le vendite si aggirano attorno a quota 3 milioni

Probabilmente non serviva la conferma, ma Helldivers 2 è ufficialmente un successo commerciale: Arrowhead Game Studios ha fatto sapere per bocca di Johan Pilestedt, il suo CEO, che le vendite del gioco si aggirano attorno a quota 3 milioni. Per il momento non si conosce la cifra esatta, né come sono distribuite le vendite tra le due piattaforme (PC e PS5).

Nel frattempo, però, la capienza dei server è stata aumentata di nuovo per far fronte all’enorme afflusso di patrioti pronti a dare la vita per Super Terra. Dai 700 mila utenti attivi in contemporanea degli scorsi giorni, infatti, si è passati a un massimo di 800 mila giocatori, come segnalato sempre da Pilestedt sui social. Il CEO di Arrowhead ci tiene a precisare che potrebbero continuare a verificarsi delle code per entrare nei server durante le ore di maggiore attività.