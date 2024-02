Nightingale: la modalità offline arriverà il prima possibile

Disponibile da qualche giorno su PC in Accesso Anticipato (qui le nostre prime impressioni), Nightingale è riuscito a ritagliarsi una nicchia di appassionati che però chiede a gran voce l’introduzione di una modalità offline.

Tramite un messaggio pubblicato su Steam, gli sviluppatori hanno fatto sapere che tale feature verrà aggiunta il prima possibile. “La nostra visione del gioco fin dall’inizio era quella di creare una serie di regni interconnessi, con in mente l’idea di consentire l’esplorazione cooperativa: un universo più grande di un singolo reame o server. Ciò significa che abbiamo fatto una scelta all’inizio dello sviluppo tra supportare la modalità cooperativa fin dal primo giorno o concentrare le risorse su una modalità offline,” si legge nel comunicato. “Abbiamo concluso che il gameplay cooperativo associato alla presenza di membri del gruppo in più regni fosse quello tecnicamente più impegnativo, per questo è quello che abbiamo scelto di affrontare per primo. Ripensando a questa decisione, abbiamo valutato erroneamente ciò che alcuni di voi stavano cercando dall’esperienza [di Nightingale]. Per questo stiamo ora dando priorità alla modalità offline, che prevediamo di pubblicare non appena possibile.”

Inflexion Games ci tiene a precisare che lo sviluppo della modalità offline proseguirà in parallelo rispetto alla preparazione degli altri aggiornamenti di Nightingale, pertanto le patch che introdurranno nuovi contenuti e miglioreranno la stabilità del gioco non si interromperanno.