La saga di Nier potrebbe arricchirsi di un terzo capitolo

Durante il Nier: Orchestra Concert che si è tenuto a Londra, sul palco sarebbe comparso a sorpresa Yoko Taro, il creatore della saga di videogiochi, per stuzzicare i fan della serie.

Secondo chi era presente in sala, l’autore giapponese avrebbe chiesto alla sala di applaudire con forza per chiedere una nuova iterazione del franchise. Inoltre, durante la kermesse sarebbe stata ripetutamente proiettata sugli schermi la parola “REPENT“, poi scritta “R3PENT“. È dunque possibile che la presenza di Yoko Taro non fosse un caso, e che quello che molti pensavano fosse solo un concerto si sia trasformato nel primo teaser di un nuovo Nier.