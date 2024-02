Enotria: The Last Song, gli sviluppatori si preparano a un rinvio

Se per la stragrande maggioranza dei giocatori l’annuncio della data di uscita di Shadow of the Erdtree è stato accolto con entusiasmo, gli sviluppatori di Enotria: The Last Song avrebbero certamente preferito che il DLC di Elden Ring venisse pubblicato in un altro periodo. La data di lancio dell’espansione targata FromSoftware coincide esattamente con l’uscita di Enotria, la cui data di release è stata svelata appena pochi giorni fa. Entrambe le opere avrebbero dovuto vedere la luce il 21 giugno prossimo.

Avrebbero dovuto, infatti, giacché Jyamma Games ha appena fatto sapere di aver rinviato il lancio di Enotria. “Vorrei ringraziare tutti i giocatori e i content creator che ci hanno supportato durante il lancio del nostro ultimo trailer,” si legge in un messaggio pubblicato da Giacomo Greco, CEO dello studio di sviluppo italiano, sul server Discord ufficiale del gioco. “Siamo perfettamente consapevoli che la pubblicazione nello stesso giorno di Elden Ring sarebbe per noi, come per qualsiasi altro gioco, una mossa suicida. Per questo motivo eravamo già pronti a intraprendere altre strade e possibilmente postporre il lancio. Il 21 marzo, durante il Future Game Show, pubblicheremo un nuovo trailer di gameplay, e in quella occasione vi faremo sapere la nuova data di uscita del nostro titolo. Abbiamo anche altre notizie da comunicare il 21 marzo, quindi vi chiediamo di essere pazienti e di continuare a seguirci e supportarci.”

Non ci resta che attendere ulteriori notizie sull’action RPG ispirato al folklore italiano.