High On Life: in arrivo l'edizione fisica

High On Life, lo sparatutto in prima persona sviluppato da Squanch Games, arriverà in edizione fisica il prossimo 27 febbraio 2024 esclusivamente per PlayStation 5 e Xbox Series X|S. Si tratta di due edizioni dedicate, una standard e l’altra una collector, comprendenti entrambe il DLC High On Knife.









Il genere umano è minacciato da un cartello alieno che vuole usarlo come droga. Toccherà al giocatore salvare e collaborare con pistole parlanti carismatiche, con l’obiettivo di sconfiggere Garmantuous e la sua banda, nonché proteggere il mondo intero e salvare la Galassia. Il protagonista ha appena finito il liceo ed è senza lavoro e ambizioni, senza prospettive concrete fino a quando un cartello alieno che vuole usare il genere umano come droga invade la Terra. Il giocatore vivrà un viaggio assieme una squadra di pistole parlanti carismatiche dovete vestire i panni di eroi e diventare dei letali cacciatori intergalattici di taglie.