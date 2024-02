Supermassive Games: licenziamenti all'interno dello studio

La scure dei licenziamenti, ormai macchia brutale all’interno dell’intero settore videoludico, colpisce quest’oggi Supermassive Games. A riportare dei licenziamenti di massa, infatti, è come sempre il sito Bloomberg, il primo ad aver riportato la notizia.

Si tratterebbe, in tal senso, di ben 90 persona licenziate, una forza lavoro notevole considerando l’imminente pubblicazione della terza iterazione di Little Nightmares, in sviluppo con la collaborazione di Tarsier Studios. Sui progetti futuri, invece, non si sa ancora molto: è logico aspettarsi una riorganizzazione interna che vada a coprire i posti vacanti all’interno dello studio di sviluppo. Un 2024 iniziato peggio della conclusione del 2023.