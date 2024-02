Follow: ecco il trailer reveal da Serafini Productions

Follow, in sviluppo da Serafini Productions, anche editore del titolo, è comparso su Steam con un nuovo videogioco realizzato da Simone Gatto, autore di IMAGO, opera pubblicata precedentemente dal collettivo di Light Off Studio, un team italiano.









Nel trailer, in tal senso, viene mostrato un orrore brutale e asfissiante, capace di essere onnipresente e di destare inevitabile attenzione. Della trama ancora non si sa nulla, anche se il gameplay, probabilmente simile a IMAGO, potrebbe sorprendere. Non resta che attendere ulteriori novità dal team di sviluppo.