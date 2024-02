Ultros: disponibile il vinile

Ultros, sviluppato da Hadoque e pubblicato da Kepler Interactive, è uno dei videogiochi più rilevanti pubblicati nel mese di febbraio. Il suo vinile, con la musica composta da Oscar “Ratvader” Rydelius, è ora disponibile per gli appassionati (ecco la nostra recensione), ora disponibile per PC (Steam), PlayStation 5 e PlayStation 4.









La colonna sonora di Ultros trasporta gli ascoltatori in un paesaggio sonoroo caratterizzato da suoni della natura, strumenti classici provenienti dal Perù e dall’Amazzonia. Il titolo si avvale di un cast stellare, composto da Niklas “El Huervo” Åkerblad (Hotline Miami), Oscar “Ratvader” Rydelius (The Gunk, Kenshō), Mårten Brüggeman (Magicka, Toca Life), Hugo Bille (Fe, Stick it to the Man) e Pelle Cahndlerby (Steamworld series).