Brothers: A Tale of Two Sons Remake è ora disponibile

Brothers: A Tale of Two Sons Remake, realizzato da Avantgarden, ex Ovosonico, è ora disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. L’opera, originariamente pubblicata nel 2013, è stata creata da Starbreeze Studios e dalla penna di Josef Fares.









Il racconto parla di due fratelli che partono alla ricerca di un albero in grado di dare la vita al prossimo, curandolo e preservandolo. Il titolo mantiene due modalità, una singola e cooperativa, per esplorarlo assieme a qualcuno e fare propri tutti i segreti.