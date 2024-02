Remedy acquisisce i pieni diritti di Control da 505 Games

Remedy Entertainment ha annunciato di aver acquisito i pieni diritti del franchise di Control da 505 Games, fin’ora publisher del videogioco e dei progetti correlati.

Questa mossa permetterà a Remedy di gestire autonomamente il franchise, dal marketing alla distribuzione. Inoltre, il contratto di publishing di Control 2 e dello spin-off Codename Condor è stato stralciato con effetto immediato, di conseguenza Remedy potrà decidere di occuparsi in prima persona della produzione di questi due progetti, oppure rivolgersi a un altro partner.

In definitiva, la transazione costerà allo studio finlandese un massimo di 17 milioni di euro, cioè l’equivalente di quanto speso finora da 505 Games per lo sviluppo di Control 2 e Codename Condor, più un piccolo bonus. Remedy spiega che questa mossa garantirà opportunità di negoziazione migliori per i giochi dell’universo di Control.