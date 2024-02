NetEase Games fonda BulletFarm, al lavoro su un FPS co-op

In un periodo in cui si sussegueno licenziamenti e chiusure, fa piacere riportare la notizia dell’apertura di un nuovo studio di sviluppo. NetEase Games ha fondato BulletFarm, una nuova realtà californiana guidata da David Vonderhaar, l’ex design director di Treyarch che lasciò lo studio la scorsa estate.

Stando alla nota stampa giunta in redazione, BulletFarm realizzerà uno sparatutto cooperativo sfruttando l’Unreal Engine 5. “Fondare questo nuovo studio mi ha dato la possibilità di uscire dalla mia zona di comfort e provare a creare qualcosa di completamente nuovo. Si tratta di un gioco diverso dai titoli a cui ho lavorato, ma che mette in risalto la mia passione per personaggi profondi, meccaniche precise, narrazioni più intime e molta azione“, ha dichiarato David Vonderhaar, Studio Head presso BulletFarm. “NetEase ci ha fornito un’incredibile struttura di supporto per esplorare queste nuove strade e garantirci la libertà di gettare le basi e le prime idee per il nostro gioco.”