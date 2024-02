Tower of Fantasy: in arrivo la collaborazione con Evangelion

Level Infinite e Hotta Studio confermano che l’attesissima collaborazione con Evangelion approderà a brevissimo in Tower of Fantasy, il graditissimo MMMORPG open-world per PC e dispositivi mobile, a partire dal prossimo 12 marzo 2024.









Quando l’arrivo del quarto e del decimo Angelo dal Rift manda in frantumi la pace a Vera e gli angeli invasori vengono avvistati fuori Mirroria, tre Evangelion esterni, che controllano le Multipurpose Humanoid Decisive Weapons, si alleano con i Guardiani di Vera e per difendere il territorio. Ma a causa della mancanza di energia, le tre unità Evangelion vengono trasferite in un hangar blindato di Vera, dove verranno ricaricate in vista del ritorno degli Angeli.