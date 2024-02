Destiny 2: in arrivo l'evento Giochi dei Guardiani All Stars

In arrivo il prossimo 5 marzo, il nuovo evento di Destiny 2, denominato Giochi dei Guardiani, ritorna in una nuova versione con nuove sfide per i contendenti e ricompense come il primo veicolo di tipo hoverboard di Destiny 2: Il lestide. Cacciatori, titani e stregoni si affronteranno nel corso di tre settimane per aggiudicarsi la vittoria. La classe vincente sarà immortalata con una statua esposta alla Torre per il resto dell’anno.









I Giochi dei Guardiani All-Stars avranno un nuovo sistema di punteggio pensato per ravvivare la competizione. Le attività in primo piano rappresentano dei bonus a tempo limitato che conferiscono più medaglioni alle classi migliori. Il gioco è disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.