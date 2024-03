Toys for Bob si separa da Activision, tornerà indipendente

Se all’inizio di febbraio abbiamo riportato la notizia della chiusura degli uffici fisici di Toys for Bob, oggi segnaliamo quella che potrebbe essere una buona notizia per lo studio statunitense. La società autrice degli ultimi lavori a tema Crash Bandicoot e Spyro ha infatti annunciato di essere tornata indipendente, dunque di essersi separata da Activision Blizzard King, recentemente acquisita da Microsoft.

“Nel corso degli anni, abbiamo ispirato amore, gioia e risate per il bambino interiore che c’è in tutti i giocatori. Siamo stati pionieri di nuove IP e tecnologie hardware in Skylanders. Abbiamo alzato il livello delle remaster con Spyro Reignited Trilogy. Abbiamo portato Crash Bandicoot a nuovi livelli innovativi e acclamati dalla critica,” si legge nel comunicato congiunto degli studio head Paul Yan e Avery Lodato. “Con lo stesso entusiasmo e la stessa passione, crediamo che sia giunto il momento di portare lo studio e i nostri prossimi giochi al livello successivo. Questa opportunità ci consente di tornare alle nostre radici, di essere uno studio piccolo e agile.”

Toys for Bob fa sapere di essere in trattativa con Microsoft per continuare a collaborare, ma questa volta da partner esterno e indipendente. Inoltre, lo studio è già al lavoro su un nuovo progetto, ma la presentazione ufficiale di questo videogioco è ancora molto lontana.