Nacon annuncia Terminator: Survivors, su Steam in Early Access

No, non stiamo parlando di un clone di Vampire Survivors, sebbene il titolo del gioco potrebbe farlo intuire. Terminator: Survivors è un nuovo videogioco d’azione in salsa survival in lavorazione presso Nacon Studio Milan, in arrivo prossimamente su Steam in Early Access.









Ambientato quattro anni fopo il Giorno del Giudizio, in Terminator: Survivors vestiremo i panni di un sopravvissuto all’apocalisse che prova a scoprire cosa sia accaduto davvero in quel fatidico giorno. Braccato dalle macchine di Skynet e dalle fazioni umane ostili, il sopravvissuto dovrà perlustrare il mondo di gioco alla ricerca di materiali, informazioni, altri sopravvissuti e risorse chiave, per mettere in piedi la base delle operazioni della resistenza.

Il titolo supporterà sia il gioco in solitaria che cooperativo fino a un massimo di quattro giocatori, permettendo a un gruppo di amici di avventurarsi insieme nel futuro post-apocalittico ispirato alle opere cinematografiche di James Cameron.

Terminator: Survivors sarà disponibile su PC in Accesso Anticipato dal 24 ottobre 2024, mentre il gioco completo verrà pubblicato successivamente anche su PS5 e Xbox Series X|S.