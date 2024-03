Steam: nuovo record di utenti connessi in contemporanea

Lo scorso fine settimana è stato raggiunto un nuovo record di utenti connessi in contemporanea su Steam. Secondo quanto riportato su SteamDB, la piattaforma digitale di proprietà di Valve ha fatto registrare un picco di 34.649.583 utenti connessi.

Di questi, circa un terzo (11.146.564 per l’esattezza) erano impegnati in gioco, dunque si tratta di utenti attivi. Tra i giochi più popolari troviamo diversi evergreen, come Counter-Strike 2, Dota 2 e PUBG Battlegrounds, oltre ad alcuni titoli del momento, come Palworld, Helldivers 2 e Last Epoch.